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СМИ: банки России запустили систему перевода зарплат по номеру телефона

Иван Линдеманн
08:19 22.09.2020
Специалисты отмечают, что такие переводы позволят избежать навязывания карт со стороны банков.
СМИ: банки России запустили систему перевода зарплат по номеру телефона
© Фото: Pexels, Pixabay

В России заработал новый сервис через систему быстрых платежей - переводы от компаний физическим лицам по номеру телефона.

Как пишут «Известия», с помощью этого сервиса работодатели смогут начислять сотрудникам зарплату, финансовые организации - передавать кредитные средства, а магазины - оформлять возвраты.

«Новый сервис можно использовать для любых целевых переводов от компаний физлицам, например, для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, в дальнейшем - для выплаты заработной платы», - цитирует издание представителя одного из банков.

Специалисты отмечают, что такие переводы позволят избежать навязывания карт со стороны банков. Кроме того, система переводов по номеру телефона является более надежной,  поскольку он привязан к счету клиента, а картой могут воспользоваться третьи лица.

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