Ночь страха: что пережили жители Иркутска во время мощного землетрясения

Прошедшей ночью тысячи жителей Иркутска проснулись из-за мощного землетрясения. Люди в панике выбегали на улицы и прятались в укрытиях. Удары были такой силы, что с полок падали вещи, а стены домов буквально ходили ходуном.

Несколько часов сотни человек были вынуждены стоять на холоде из-за страха вернуться в свои квартиры. Сильнее всего землетрясение ощущалось на последних этажах высотных домов. По словам очевидцев, в некоторых кирпичных зданиях на стенах образовались трещины.

По информации регионального ГУ МЧС РФ, интенсивность в эпицентре землетрясения в Иркутской области составила 8 баллов. В самом городе сила сейсмической активности составила 5-6 баллов.

Сейчас в Иркутске введен режим повышенной готовности. Специалисты не исключают повторных толчков. Эпицентр землетрясения находился в Слюдянском районе вблизи озера Байкал. Очаг залегал на глубине двух километров. Слабые толчки ощущались даже в соседней Бурятии.