СМИ сообщили о задержании главы религиозной секты под Красноярском

В Курагинском районе Красноярского края задержали главу религиозной общины Виссариона. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщили РИА Новости.

«Подробности не знаю. Предварительно, задержан Виссарион», - уточнил собеседник агентства.

В региональном главке Следственного комитета и управлении МВД по краю информацию пока не прокомментировали.

Информация о том, что главу «Города Солнца» Сергея Торопа (Виссариона) и его помощника Владимира Ведерникова увезли на вертолете, появилась в одной из социальных сетей.

«Церковь последнего завета» Тороп создал в 1991 году. Себя он назвал Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый Город Солнца. Последователи Виссариона считают своего лидера вторым пришествием Христа.