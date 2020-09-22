Затоплены города и заповедные зоны: кадры последствий сильного шторма в Италии
Власти просят жителей оставаться дома и не выходить на улицы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Италия уходит под воду. Из-за сильного шторма и проливных дождей затоплены город Тиволи и заповедная зона района Кастелли Романи. Сильнейшие потоки воды буквально сметали все на своем пути, а узкие улочки превратились в непроходимые реки.
Затоплены все крупные магистрали и первые этажи зданий. Власти просят жителей оставаться дома и не выходить на улицы.
В настоящее время спасатели пытаются справиться с наводнением и строят защитные сооружения. Однако добраться до некоторых районов все еще невозможно. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.