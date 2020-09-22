Стрельба по «противнику» и метание гранат: кадры морской части учений «Кавказ-2020» в Каспийском море

Каспийское море скрылось в густом дыму заградительной завесы. Там проходит морская часть масштабных учений «Кавказ-2020». Залпы корабельных орудий слышно даже на побережье, так российские моряки уничтожают условного противника и ликвидируют диверсантов.

Малые ракетные корабли «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» наносят совместный удар по противнику главным калибром - артиллерийскими установками А-190.

От них неприятелю не укрыться. Стрельба ведется по целям вне зоны прямой видимости, огонь корректируют беспилотники «Орлан-10» и подразделения морской пехоты - их корректировочный пост находится на берегу.

Автоматическая 100-мм пушка способна вести огонь со скоростью 90 выстрелов в минуту по любым целям, как наземным, так и воздушным. Позиции условного противника уничтожены в считанные минуты.

Сразу после завершения артиллерийской стрельбы корабли скрываются в густой дымовой завесе и совершают маневр уклонения.

После они занимают свои места в районе якорной стоянки. Здесь им предстоит отработать еще один обязательный элемент боевой подготовки – метание гранат.

Одной из главных угроз для кораблей на стоянке являются диверсанты, поэтому такая профилактика проводится постоянно, но ее график и интервалы держатся в тайне из соображения безопасности.