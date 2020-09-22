Лавров назвал абсурдными попытки пересмотреть историю на фоне юбилея ООН

Сергей Лавров назвал абсурдом попытки пересмотреть историю на фоне юбилея ООН. Об этом министр иностранных дел заявил в обращении к участниками 75-й Генассамблеи.

Лавров напомнил об идеалах основателей ООН и призвал мировое сообщество твердо помнить, чему человечество научила история.

«На этом фоне абсолютно абсурдными выглядят попытки пересмотреть историю, принизить роль народов, внесших определяющий вклад в Победу над фашизмом. Память о погибших в то страшное время священна. Мы все должны помнить уроки истории, чтить подвиг воинов-освободителей, обеспечить сохранность воздвигнутых во их славу памятников», - сказал российский дипломат.

Глава МИД с тревогой отметил нарастающую разобщенность мирового сообщества. Во вторник, 22 сентября, перед участниками Генассамблеи в формате видеообращения выступит Владимир Путин.