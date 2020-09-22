Китайские ученые выяснили тайну жидкости из древней гробницы

Ученые Китая смогли разгадать тайну жидкости, которая находилась в бронзовом кувшине в древней гробнице, которая была построена в 221-207 годах до нашей эры.

Раскопки древнего города проводились в мае этого года. После анализа загадочной жидкости, выяснилось, что это спиртосодержащий напиток. Специалисты считают, что напиток являлся лекарством и использовался для остановки кровотечения и уменьшения воспаления.

На данный момент исследование напитка продолжается. Ученые хотят выяснить из какого сырья его делали и сам процесс изготовления, передает агентство «Синьхуа».

Весной прошлого года в Китае был также обнаружен бронзовый кувшин, в котором находилось более трех литров жидкости. После анализа напитка, специалисты пришли к выводу, что более 2000 лет назад эта жидкость считалась «эликсиром бессмертия». Ее готовили из нитрата калия и алунита.