Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять пенсию на карте

Роман Захаров
05:56 22.09.2020
Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» рассказал о рисках, которые существуют для людей, не снимающих в течение длительного времени страховую пенсию с карты.
Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять пенсию на карте
© Фото: pixabay

Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает средства с карты в течение полугода. Об этом рассказал глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Приостановить пенсию могут, если вы не получали ее на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства. К примеру, благодаря накоплениям или помощи детей. Закон таким образом защищает госфинансы от "лишних" трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу», - заявил специалист в беседе с агентством «Прайм».

Коган добавил, что для возобновления выплат придется обратится в территориальное подразделение фонда для подачи соответствующего заявления, которое должно быть рассмотрено в течение пяти дней. Если решение по обращению будет вынесено положительное, то интересы получателя выплат никак не пострадают.

Эксперт также сообщил, что граждане, которые держит пенсию на карте, могут столкнуться с мошенничеством при передаче идентификационных данных третьим лицам.

Кроме того, по словам Михаила Когана, если существует какая-либо задолженность, например, по оплате услуг ЖКХ, и есть исполнительное производство, то приставам будет легче заблокировать карту для списания необходимых средств.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
06:46 В стране и мире
Видео
Лавров назвал абсурдными попытки пересмотреть историю на фоне юбилея ООН
05:00 Армия
Видео
Летчики базы Кант совершили первые полеты на новых вертолетах Ми-8МТВ5-1
04:50 Армия
Видео
«Кавказ-2020»: мотострелки и танкисты вышли на огневые рубежи полигона Ашулук
04:06 В стране и мире
Глава МИД РФ призвал ООН поставить заслон попыткам ослабить контроль над вооружениями
03:48 В стране и мире
Видео
Падающие бутылки и дрожащие полки: последствия землетрясения под Иркутском попали на видео
Популярное
Популярное
Видео
«Тормозной путь все видели»: друг участника громкого ДТП в центре Москвы раскрыл детали аварии
Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять пенсию на карте
Китайские ученые выяснили тайну жидкости из древней гробницы
Видео
Ударил бортпроводника: в Казани завели уголовное дело на авиадебошира
Врачи рассказали, как выявить рак легких по пальцам
На фото с певицей Валерией нашли оптическую иллюзию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.