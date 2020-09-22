Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять пенсию на карте

Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает средства с карты в течение полугода. Об этом рассказал глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Приостановить пенсию могут, если вы не получали ее на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства. К примеру, благодаря накоплениям или помощи детей. Закон таким образом защищает госфинансы от "лишних" трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу», - заявил специалист в беседе с агентством «Прайм».

Коган добавил, что для возобновления выплат придется обратится в территориальное подразделение фонда для подачи соответствующего заявления, которое должно быть рассмотрено в течение пяти дней. Если решение по обращению будет вынесено положительное, то интересы получателя выплат никак не пострадают.

Эксперт также сообщил, что граждане, которые держит пенсию на карте, могут столкнуться с мошенничеством при передаче идентификационных данных третьим лицам.

Кроме того, по словам Михаила Когана, если существует какая-либо задолженность, например, по оплате услуг ЖКХ, и есть исполнительное производство, то приставам будет легче заблокировать карту для списания необходимых средств.