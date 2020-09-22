Эксперты анонсировали возможный рост цен на новостройки

С начала 2020 года новостройки в России подорожали примерно на 8 процентов, а по итогам текущего года рост цен составит 12–15 процентов. Об этом заявили участники рынка и аналитики.

При этом, средняя стоимость одного квадратного метра в новостройке в крупных российских городах уже составляет 80,4 тысяч рублей, что на три процента выше, чем месяц назад.

«Мы ожидаем дальнейшего роста цен - до 12 процентов по итогам года. В числе причин - высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5 процентов и выход на рынок инвесторов - граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры», - рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Устойчивый рост на первичное жилье в России отмечается несколько лет подряд, отмечают участники рынка. Это может быть связано с переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки.