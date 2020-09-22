Эксперт рассказала, как правильно просить увеличения зарплаты

Осень - самое подходящее время, чтобы просить работодателя о повышении заработной платы. В этом уверена генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

«Работодатель в конце года формирует бюджет на следующий год. Здесь работодатель думает о ротации сотрудников, о новых сотрудниках, о возможности повышения зарплаты. Здесь хорошая возможность для сотрудника попросить о повышении зарплаты, поскольку только идет формирование бюджета», - рассказала радио Sputnik рекрутер.

Просьба об индексации жалования должна быть обоснованной. Претендент должен заранее продумать свои аргументы, которые будут касаться исключительно его профессиональных качеств, напомнила эксперт.

«Работодатель повышает зарплаты, когда кандидат готов взять на себя дополнительный объем работы. Здесь есть смысл сказать работодателю, что повышение зарплаты должно быть не просто из-за того, что аренда квартиры подорожала и человеку нужно больше денег, а поскольку человек готов взять больший объем работы и за это ему надо повысить зарплату на 15-20 процентов», - добавила Долякова.

Самым неверным способом добиться повышения зарплаты является шантаж руководства, предупредила директор рекрутинговой компании.

Очень часто сотрудники начинают открыто искать новую работу, посещать собеседования и информировать об этом своего начальника с целью продемонстрировать готовность уйти на более оплачиваемое место.

В таком случае работодатель может подобрать на проблемную вакансию нового, более лояльного сотрудника.