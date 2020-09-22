Airbus представила концепт самолетов с водородными двигателями

Компания Airbus разработала концепции трех моделей воздушных судов с нулевым уровнем вредных выбросов ZEROe. В качестве источника энергии в них предлагается использовать водород. В корпорации рассчитывают, что лайнер совершит первый полет в 2035 году, если водородные технологии будут развиваться такими же темпами, что и в настоящий момент.

Самолеты будут оснащены турбовентиляторными и турбовинтовыми двигателями. Их вместимость составит от 120 до 200 пассажиров и они смогут выполнять рейсы на расстояния свыше 3 500 километров.

Как объяснили в Airbus, для водорода на воздушных судах требуются баки, которые в четыре раза превышают по объему обычные керосиновые. При этом резервуары будут расположены не в крыльях, а в хвостовой части фюзеляжа.