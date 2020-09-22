Глава МИД РФ призвал ООН поставить заслон попыткам ослабить контроль над вооружениями

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил о необходимости поставить преграду для попыток ослабить систему контроля над вооружениями. Министр выступил на мероприятии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 75-летия организации от лица государств-членов ОДКБ.

«Необходимо поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями, за разоружением и нераспространением для поддержания глобальной стабильности. Особого внимания требуют задачи отражения угроз трансграничного характера, в том числе связанных с переброской иностранных боевиков-террористов в зоны конфликтов, угроз химического и биологического терроризма, а также обеспечения использования космического пространства в мирных целях», - заявил Лавров

Глава российской дипломатии призвал ООН содействовать развитию и укреплению мира.

«Важно как можно скорее довести до конца процесс деколонизации, который осложняется стремлением бывших метрополий сохранить свое влияние в новых условиях», - добавил министр.

Сергей Лавров призвал страны-участницы ООН отбросить разногласия и объединиться ради решения общих задач.

При этом, глава МИД России отметил необходимость ведения равноправного диалога между всеми участниками и уважения чужих интересов.