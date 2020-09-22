Падающие бутылки и дрожащие полки: последствия землетрясения под Иркутском попали на видео

Видеокамера в торговом зале одного из магазинов Слюдянки в Иркутской области запечатлела момент землетрясения, которое сотрясло регион в ночь на 22 сентября. Пользователи распространяют видеокадры в социальных сетях, активно комментируя происходящее.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 80-ти километрах от Иркутска. Эпицентр подземных толчков пришелся на Слюдянский район, административный центр которого остался без электроэнергии.

Власти Приангарья объявили режим повышенной готовности и призвали население не паниковать и соблюдать осторожность. По данным МЧС России, в результате стихии никто не пострадал, обошлось без масштабных разрушений.