Падающие бутылки и дрожащие полки: последствия землетрясения под Иркутском попали на видео
На кадрах видно, как сотрясаются стеллажи в помещении магазина, а с полок начинает падать товар.
© Видео: Антон Миербеков, Подслушано Слюдянка, ВК © Фото: Антон Миербеков, Подслушано Слюдянка, ВК
Видеокамера в торговом зале одного из магазинов Слюдянки в Иркутской области запечатлела момент землетрясения, которое сотрясло регион в ночь на 22 сентября. Пользователи распространяют видеокадры в социальных сетях, активно комментируя происходящее.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 80-ти километрах от Иркутска. Эпицентр подземных толчков пришелся на Слюдянский район, административный центр которого остался без электроэнергии.
Власти Приангарья объявили режим повышенной готовности и призвали население не паниковать и соблюдать осторожность. По данным МЧС России, в результате стихии никто не пострадал, обошлось без масштабных разрушений.