Объявлены дата и место прощания с актрисой Печерниковой

Прощания с ушедшей из жизни во вторник актрисой Ириной Печерниковой состоится 4 сентября в ритуальном зале столичной Центральной клинической больницы гражданской авиации.

Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.

Пятничная прощальная церемония пройдет в закрытом формате – приглашены будут лишь родственники артистки. После прощания тело Печерниковой кремируют и захоронят на Ваганьковском кладбище. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее подруга актрисы рассказала, что причиной смерти Ирины Печерниковой, не дожившей до 75-летия всего несколько часов, стал инфаркт.