На месте тушения пожаров в Ростовской области найдены тела двух человек

Следователям СК РФ предстоит выяснить обстоятельства гибели двух человек в Ростовской области, четыре района которой сейчас охвачены лесными пожарами.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, после тушения пожаров в Белокалитвинском и Красносулинском районах обнаружены тело женщины и костных останков человека.

«2 сентября 2020 года в ходе тушения пожара в частном домовладении, расположенном в Красносулинском районе в поселке при станции Замчалово, обнаружено тело женщины, 1935 года рождения», - цитирует представителя СК РФ «Интерфакс».

В свою очередь, в хуторе Заливной Тацинского района после тушения пожара в частном домовладении «обнаружены костные останки человека.

По сообщению регионального отделения МЧС, в настоящее время угрозу перехода лесных пожаров на населенные пункты удалось снять, все возгорания в четырех районах Ростовской области - локализованы.

«По состоянию на 22.00 на территории Ростовской области продолжают действовать 2 природных пожара в Белокалитвинском и Тарасовском районах, общая площадь которых составляет более 521,7 Га. Природный пожар в Белокалитвинском районе локализован на площади 21,7 га», - отметили в спасательной службе.

Наиболее сложная обстановка остается в Тарасовском районе: здесь происходит горение лесного массива на площади около 500 га. 2 сентября в 18.00 администрацией Тарасовского района введен режим ЧС на территории района.