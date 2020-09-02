У Берлускони обнаружен коронавирус

У экс-премьера Италии, 83-летнего Сильвио Берлускони, обнаружена коронавирусная инфекция. В настоящее время политический деятель находится на самоизоляции в своем миланском доме в Аркоре.

О заболевании Берлускони сообщили его помощники, указав, что он продолжает дистанционно работать из дома, несмотря на болезнь, для оказания посильного содействия кандидатам от своей партии Forza Italia на местных выборах, запланированных на сентябрь. Об этом пишет Reuters.

Согласно информации агентства AdnKronos, ссылающегося на личного врача политика, у Берлускони отсутствуют симптомы COVID-19, а тест на коронавирус, оказавшийся положительным, был сделан им в рамках плановой проверки после отпуска на Сардинии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что в случае, если бывшему премьер-министру Италии, являющемуся давним другом Владимира Путина, потребуется помощь медиков РФ, лидер государства даст соответствующие указания. Его слова передают РИА Новости.