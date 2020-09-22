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Лавров призвал отказаться от деления стран на «своих» и «чужих»

Ян Брацкий
03:25 22.09.2020
Глава МИД РФ отметил необходимость решения конфликтов дипломатическими методами и констатировал нарастающую разобщенность.
Лавров призвал отказаться от деления стран на «своих» и «чужих»
© Фото: MIDRussia, Facebook

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал наращивать всестороннюю взаимопомощь и констатировал усталость мира от разделительных линий.

С таким мнением глава МИД России обратился от лица глав стран ОДКБ на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

По словам Лаврова, попытки пересмотра истории, принижение роли народов - победителей фашизма абсурдно. Глава российской дипломатии напомнил о необходимости помнить уроки истории и чтить подвиг воинов-освободителей.

«Сегодня, к сожалению, в различных регионах мира продолжают бушевать вооруженные конфликты. К ним добавляются острые угрозы современности: международный терроризм, нарко- и киберпреступность, изменение климата. В нынешнем году этот перечень пополнился еще одним грозным вызовом - пандемией коронавируса, которая спровоцировала серьезные кризисные явления в социально-экономической и иных сферах», - сказал Лавров.

Реагировать на такие вызовы становится все труднее, отметил министр, особенно в условиях разобщенности мирового сообщества. Сложившаяся ситуация во многом связана с нежеланием отдельных стран считаться с законными интересами других государств, добавил Лавров.

Большой проблемой высокопоставленный дипломат назвал односторонние экономические санкции, открытое вмешательство во внутренние дела отдельных государств, насаждение концепций и стандартов, основанных на собственном мнении, проявление нетерпимости и ненависти.

«Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость. Мир устал от разъединительных линий, деления государств на "своих" и "чужих"», - подвел итог Сергей Лавров.

Сегодня мир требует новых форм сотрудничества, а цели, сформулированные 75 лет назад при создании ООН, становятся все более актуальными, сказал глава МИД РФ.

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