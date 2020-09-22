Мантуров: РФ выйдет на максимум по выпуску вакцины от COVID-19 к февралю

Российские компании в октябре произведут около полумиллиона доз вакцины от COVID-19 и выйдут на максимальный объем выпуска с февраля 2021 года. Соответствующее заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы рассчитываем, что в октябре будет наработано около 500 тысяч единиц вакцины, до конца года - 2-3 миллиона единиц. На максимальную мощность планируем выйти с февраля следующего года», - сказал он в интервью «Известиям».

Руководитель ведомства добавил, что на каждом из этих этапов после производства препарат должен будет пройти необходимые исследования для выпуска в оборот.

По словам Мантурова, Россия может безболезненно для внутреннего рынка и потребителя поставлять на экспорт партии вакцины в несколько тысяч или сотен доз, а для поставок больших объемов предполагается организовать производство за границей.

«Построить новое производство - не месяц, не два и даже не год, ведь нужно получить все разрешения и провести большое количество согласительных процедур», - объяснил министр промышленности и торговли.

При этом он уточнил, что РФПИ уже обсуждает с рядом иностранных государств возможности производства вакцины на местах.