Горящие торфяники окутали Киев плотной дымовой завесой: видео

Почти половину Киева накрыл ядовитый смог. Детям разрешили не идти в школу, а жители жалуются, что едкий запах гари проник даже в квартиры.

На кадрах, снятых с крыши многоэтажки в украинской столице, виден густой дым, которым заволокло сразу несколько жилых массивов.

В некоторых районах специальные мобильные приложения и сайты показывают серьезное загрязнение воздуха с показателями до 200 единиц, которое уже считается опасным для дыхания.