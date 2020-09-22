Горящие торфяники окутали Киев плотной дымовой завесой: видео
По данным спасателей, причиной стал пожар на свалке, который перекинулся на близлежащие торфяники.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Р.У.Б News, youtube
Почти половину Киева накрыл ядовитый смог. Детям разрешили не идти в школу, а жители жалуются, что едкий запах гари проник даже в квартиры.
На кадрах, снятых с крыши многоэтажки в украинской столице, виден густой дым, которым заволокло сразу несколько жилых массивов.
В некоторых районах специальные мобильные приложения и сайты показывают серьезное загрязнение воздуха с показателями до 200 единиц, которое уже считается опасным для дыхания.