В ООН поблагодарили Путина за предложение о бесплатной вакцине для сотрудников

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение бесплатно вакцинировать сотрудников Организации. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами», - приводит ТАСС его слова.

Ранее Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам Организации. При этом глава государства отметил, что РФ абсолютно открыта и настроена на партнерство с другими странами для борьбы с пандемией COVID-19.

Российский лидер также выразил уверенность, что уже в обозримой перспективе препарат от коронавируса должен быть доступен во всем мире.