Еще 16 человек умерли от коронавируса в Москве

Еще 16 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве за минувшие сутки. Таким образом, общее количество погибших от COVID-19 в российской столице выросло до 5100 человек.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению и борьбе с распространением инфекции.

«В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Впервые о коронавирусе заговорили в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается китайский город Ухань. Власти КНР закрыли его на карантин, однако инфекция распространилась по миру.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас количество инфицированных в мире превысило 31 миллион человек, более 960 тысяч пациентов скончались.