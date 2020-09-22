Орбиту полета МКС изменят из-за угрозы столкновения с неопознанным объектом

Высоту полета Международной космической станции (МКС) над поверхностью Земли придется скорректировать. Это произойдет в ночь на среду, 23 сентября из-за угрозы столкновения станции с неопознанным космическим объектом.

Об этом журналистам сообщил представитель Центра управления полетами.

«Двадцать третьего сентября 2020 года в 01:21 по московскому времени прогнозируется опасное сближение МКС с нераспознанным космическим объектом. Планируется маневр уклонения МКС в 00:19 по московскому времени», - отметили в ТАСС.

Корректировка орбиты МКС довольно рутинная процедура, не несущая угрозы экипажу и никак не влияющая на работу космонавтов. Обычно это делается из-за угрозы столкновения с космическим мусором или накануне прилета очередного грузового или пилотируемого корабля.

Последний раз высоту орбиты МКС меняли перед прилетом корабля «Союз МС-17» 11 сентября этого года. Тогда МКС подняли на 800 метров.