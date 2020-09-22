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Автоэксперт раскритиковал инициативу страховщиков по гендерному разделению водителей

Ян Брацкий
02:27 22.09.2020
Автоюрист призвал запретить увязывать пол автовладельца с окончательной стоимостью полиса ОСАГО, а все расчеты производить исходя из мощности автомобиля.
Автоэксперт раскритиковал инициативу страховщиков по гендерному разделению водителей
© Фото: pixabay.com

Инициатива отдельных страховых компаний о расчете суммы полиса ОСАГО исходя из пола владельца автомобиля является одной из форм дискриминации. В этом уверен автоэксперт и юрист Сергей Радько.

«Такую дискриминацию запрещает Конституция, и очень плохо, что страховщики этого не знают. Если страховщики не понимают элементарных вещей, значит, ЦБ будет вынужден им еще раз напомнить, что все-таки закон нужно соблюдать», - заявил Радько в беседе с «360».

По мнению автоэксперта и юриста, стоимость полиса ОСАГО логичнее увязывать с максимальной мощность автомобиля.

«Но увязывать это по гендерным признакам - это глупость», - заключил эксперт.

С позицией Сергея Радько в корне не согласны в страховом сообществе. Так, по мнению пресс-секретаря Всероссийского союза страховщиков и российского Союза автостраховщиков Веры Скляровой ни о какой дискриминации в данном случае речи не идет.

«"Тарифные факторы" появились в новом законе. Внутри этого тарифа страховщик может внедрять дополнительные факторы. Несколько компаний включили в том числе и пол», - рассказала Склярова.

Пресс-секретарь добавила, что в указаниях ЦБ обозначен запрет на включение таких тарифов, как вероисповедание и национальность, а вот пола среди запретов нет.

Вера Склярова призвала обратиться к международному опыту, где страховщики учитывают более аварийных клиентов при расчете стоимости своих услуг.

После вступивших в силу изменений в закон об ОСАГО страховщики получили больше свободы в вопросах тарификации и теперь вправе самостоятельно вводить новые факторы внутри своих тарифов.

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