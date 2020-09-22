Глава Минкульта РФ ушла на самоизоляцию

Глава Минкультуры России Ольга Любимова ушла на 14-дневную самоизоляцию, так как у ее отца обнаружили коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

«Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19, сейчас отец министра находится в больнице», - сказала она.

Любимова будет работать из дома. По словам Усачевой, на работу министерства это никак не повлияет, уточняет РИА Новости.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Все мероприятия с его участием перенесены.