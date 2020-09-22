В Совфеде прокомментировали идею компенсировать плату за услуги частных детсадов

Идея депутата Госдумы Евгения Федорова о компенсации трат на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении является правильной. Такое мнение в беседе с RT высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Это правильная идея, но объем компенсации для тех, кто в силу объективных причин не может обеспечить ребенка государственным детским садом, должен быть в объеме тех услуг, которые оказывает бюджетный детский сад», - заявил он.

Для этого, по словам сенатора, органы местной власти должны дать справку о том, что не могут обеспечить ребенка местом в бюджетном детском саду, и на основании этой справки можно будет оформить такое компенсационное пособие.

Рязанский добавил, что сейчас уже существует ряд законодательных механизмов, с помощью которых можно реализовать предложение Федорова.

«Это надо реализовать, сделав изменения в соответствующем законе, или сделать за счет налогового вычета. Форму можно придумать», - сказал он.

При этом сенатор подчеркнул, что если государство не в состоянии выполнить данную процедуру в таком виде, то эти расходы необходимо будет компенсировать.