В России введут обязательную маркировку ювелирных изделий

Маркировка ювелирных изделий в России станет обязательной с 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

С 1 декабря запускается тестовый режим – будет введена добровольная маркировка и открытие личных кабинетов в системе.

«С 1 января 2021 года начало маркировки в обязательном режиме. С 1 июля 2021 года будет разрешен только оборот маркированных ювелирных изделий», - уточнили в ведомстве.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев пояснил, что маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия к ювелирной отрасли. Как покупатели, так и представители надзорных органов благодаря новой системе смогут оперативно получать доступ к полной информации об изделии, добавил он.

С 1 июля в России ввели обязательную маркировку лекарств и обуви. Она представляет собой двухмерный код, который наносится на упаковку или ярлык.