Эксперт назвал главные мировые киберугрозы

Незаконное использование технологий, в частности, для продажи данных, незаконной слежки и прочих целей, находится в числе угрожающих миру киберрисков. Об этом рассказал член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что цифровые технологии могут попасть в руки к экстремистам и радикалам. Поэтому, по его мнению, проблема кибербезопасности заслуживает внимания.

«Президент обозначил актуальную проблему. Цифровые технологии, делая жизнь людей удобнее, одновременно создают риски. В первую очередь, эти риски связаны с недобросовестным использованием технологий людьми, имеющими к ним служебный доступ», - подчеркнул Поярков, передает РИА Новости.

По словам Пояркова, создание технологических преград для злоупотребления результатами прогресса – это важная задача государства.

Ранее российский эксперт назвал три самых опасных киберугрозы ближайшего десятилетия. По его мнению, активно будут развиваться политический, межгосударственный и корпоративный шпионаж.