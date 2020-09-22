Путин внес законопроект об участии Совфеда в назначении глав силовых ведомств

Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который расширяет полномочия Совета Федерации. Это касается согласования кандидатур на посты руководителей силовых структур. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, изменения, в частности, вносятся в законы «О безопасности» и «О внешней разведке».

«Закрепляется полномочие Совета Федерации проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны», - объяснил Клишас.

Также отмечается, что президент России вносит представление по кандидатуре руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и руководителя Службы внешней разведки в Совфед.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин внес пакет законопроектов во исполнение поправок к Конституции РФ.