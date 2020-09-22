RT предложил работу Дональду Трампу
Телеканал записал ролик, в котором обещает трудоустроить действующего американского лидера, если тот проиграет на выборах в ноябре.
© Фото: White House, globallookpress
RT выпустил ролик, в котором показано, как могла бы выглядеть работа действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Russia Today.
В конце видео говорится: «Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением».
Третьего ноября в США состоятся президентские выборы, на которых будет избран 46-й президент страны.
RT будет внимательно следить за ходом голосования.