RT предложил работу Дональду Трампу

RT выпустил ролик, в котором показано, как могла бы выглядеть работа действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Russia Today.

В конце видео говорится: «Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением».

Третьего ноября в США состоятся президентские выборы, на которых будет избран 46-й президент страны.

RT будет внимательно следить за ходом голосования.