В стране и мире Главные тренды Рунета: как прошел форум РИФ in the City. Роман Захаров В 2020 году в форуме РИФ in the City приняли участие более 1000 человек, также в рамках мероприятия выступили свыше 190 спикеров. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Двадцать первого сентября состоялся РИФ in the City - культовый IT-форум в формате городской конференции. Открывающимися секциями стали Рунет 2020: Тренды и Гостех, в которых приняли участие представители крупнейших ИТ-компаний и государственных органов, а также эксперты отрасли. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации поприветствовал участников РИФ in the City, отметив, что мероприятие является уникальным для отрасли и все страны. «Атмосфера форума позволяет на равных общаться экспертам, представителям бизнеса и органов власти. В разные годы здесь решались судьбоносные вопросы для отрасли и её регулирования. 2020 год - год непростой, но интересный, особенно для онлайн-сервисов», - сказал он Спикер подчеркнул, что в 2020 году государство значительно поддержало ИТ-компании и этот тренд будет усиливаться. «Мы включили стимулирующий тренд, надеемся, это найдет отклик и у индустрии. Президент подписал указ о пяти национальных целях развития России до 2030 года, и впервые цифровая трансформация вошла в список приоритетов», - добавил Чернышенко. Заместитель председателя правительства пожелал всем участникам форума продуктивной работы и хорошего настроения. Лана Самарина, заместитель главного редактора информагентства ТАСС в качестве модератора отметила, что РИФ необычный, как и 2020 год: «Надеемся, что по форматам и дискуссиям подарит те же впечатления, что дарил все 24 года. Нон-стоп выступления 4 зала, выставка, 2 медиацентра», - заявила она. Директор РАЭК Сергей Плуготаренко рассказал о трендах 2020 года и шагах, которые должны быть предприняты бизнесом и государством, чтобы Россия стала цифровым лидером к 2030 году. «События 2020 года показали, как могут в один момент радикально измениться планы крупных компаний и институтов развития, как не актуальны сегодня прогнозы, которые мы делали вчера, и как сильно технологическая отрасль подвержена влиянию внешних факторов. Именно поэтому сегодня мы хотим описать будущее и показать, какой мы хотим видеть экономику Рунета не сегодня, не завтра, а послезавтра: через 10 лет. И мы уверены, что в современных реалиях важно мыслить и планировать наперед, быть на сотню шагов впереди конкурентов и обстоятельств. Наш прогноз можно воспринимать, как смелую визионерскую идею, а можно – как вектор развития для российского ИТ», – отметил директор РАЭК. В целом экономика Рунета продемонстрировала свою устойчивость и способность адаптироваться к кризисным условиям. По мнению Сергея Плуготаренко, причиной этому стала не государственная поддержка, а сильный «цифровой контур» - сложившаяся экосистема компаний, получающих основной доход в сферах цифрового контента, электронной коммерции, рекламы и интернет-маркетинга, а также инфраструктуры и связи. Генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев рассказал о том, как вела себя аудитория Рунета во время пандемии и как изменились привычки и потребности пользователей. «В этом году все ощутили ту важную роль, которую онлайн играет в нашей повседневной жизни. Рынок стал еще больше заинтересован в полных и прозрачных данных об аудитории Рунета. Поэтому Mediascope как исследовательская компания продолжает развивать свои интернет-исследования, внедряет новые технологии для измерения всех участников интернет-рынка и усиливает направление анализа данных о медиапотреблении во всех средах», - прокомментировал Руслан Тагиев,. Александр Крайнов, руководитель службы компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта (Яндекс), в докладе осветил тренды с точки зрения IT-бизнеса. «Говоря про тренды, сложно ставить точку на графике и апроксимировать. Но этот год ни на что не похожий. Пандемия приблизила многое, что мы могли ждать долгие годы. Компании поняли, что нужно учиться торговать в интернете. Все крупные компании научились это делать через интернет. Мы увидели, как выросла доставка еды. Какой вывод можно сделать? Хотя компании научились продавать в онлайне, грамотность пользователей выросла, произошел некоторый откат. Как только люди могут выходить офлайн, они этим пользуются», - сказал он. Кристина Тихонова, президент (Microsoft Россия) поделилась результатами исследования Microsoft Россия, РАЭК и НИУ ВШЭ, а также глобальными тенденциями, усилившимися за время самоизоляции: «Сначала несколько глобальных трендов. Общее место – цифровизация набрала огромную скорость. Мир за два месяца проделал путь цифровой трансформации, равный двум годам. Увеличилась скорость цифровизации. Мы видим, что 75% компаний увеличат свою цифровизацию. 30% сотрудников будут работать удалённо. То есть получается новая нормальность, Часть сотрудников вернётся в офис, но не вернётся к точке 0. Мы до сих пор работаем удалённо. 70% отмечают рост продуктивности на удалёнке. Мне захотелось подсветить три аспекта: новые условия труда. 54% перешло на удалённый режим. Только 1% этих компаний до этого работал удалённо», - сообщила Тихонова. Многие IT-компании сделали многое, чтобы помочь. Этот тренд сохранится. Цифровая подпись, дистанционная работа с клиентами. Второй тренд – более тесная интеграция цифровых решений в бизнес-процессы. Третий тренд – персонализация продуктов. Персонализация продолжает идти к индивидуализированному предложению каждому клиенту. Чтобы извлечь максимум их всех вызовов, нужно теперь решать, чтобы люди по своим навыкам не отставали от скорости цифровизации. Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти (Google), также отметила два тренда - цифровой и аналоговый: «Из 10 топ-городов по разработке приложений 4 города – российские. Разработчики активно вовлечены в экономику приложений. Технологии стирают границы между российским и иностранным. Например, игровая студия “Кефир” из Волгограда занимает 1 место на 47 рынках.По числу рабочих мест Россия занимает третье место в мире по мобильным приложениям. Второй тренд не связан с технологиями. Тренд демонстрирует адаптивность государства к изменениям», - считает Жунич. Очир Манджиков, вице-президент по коммуникациям (Mail.ru Group), рассмотрел популярность офлайна и онлайн-сервисов с точки зрения эмоционального и рационального поведения. «Сейчас все заняты цифровизацией. Хотел сказать про эмоциональное и рациональное потребление. В рациональном победа интернета будет почти безоговорочной. Что касается матчей и концертов, здесь офлайн останется лидером. Но и онлайн займёт своё место. Сломан порог первого входа. Те тектонические сдвиги, которые должны были произойти за 3-4 года, произошли за 3 месяца. Это уже является частью нашей жизни. Растёт ценность игр. Важная вещь в том, что игры стали онлайн-платформой для распространения контента», - сказал он. РАЭК сегодня объявляет о создании кластера «Игровая индустрия и киберспорт». «Гейминг и киберспорт давно интересуют РАЭК — не только в качестве хобби сотрудников, хотя многие из нас любят поиграть, но как драйверы индустрии медиа и развлечений. Мы несколько лет подряд проводили панели про видеоигры в рамках РИФ и RIW, по их итогам пришло понимание необходимости сильной коммуникационной платформы, в рамках которой представители отрасли смогут формировать консолидированную позицию и выстраивать диалог с обществом. Такой платформой должен стать наш новый кластер. Для его создания мы обратились к крупнейшим игрокам рынка и признанным экспертам, обнаружив в итоге сильный взаимный интерес», - заявил Сергей Плуготаренко, директор РАЭК. Глава Минцифры России Максут Шадаев об уроках пандемии на РИФ Секцию «Гостех» открыл Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. «Многие вещи государство может делать вместе с интернет-компаниями, двигаясь совместно. Прежде всего это касается онлайн-образования и онлайн-здравоохранения. Государство будет стимулировать спрос на те решения и сервисы, которые уже состоялись, и не будет инвестировать в новые аналогичные проекты. Пандемия показала, что у нас есть компании, которые могут предоставлять сервисы не только отдельным гражданам, но и… школам, вузам. Мы понимаем, что существует большая отрасль, которая может решать глобальные задачи вместе с нами. Мы должны иметь совершенно другие скорости в разработке сервисов. Правовое регулирование цифровой среды в "ковидный" период – это компромиссы, которые позволяют быстро получать государственные услуги дистанционно.Успехи, которых мы достигли в эпоху COVID, должны стать основой будущих достижений. В ближайшие годы все услуги должны быть доступны онлайн. Мы должны на порядок уменьшить необходимость посещения МФЦ и других структур», - сообщил Шадаев. Государство и технологии Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий г. Москвы Эдуард Лысенко рассказал о трудностях и перспективах цифровизации городских сервисов. «Платформенные экосистемные решения, которые Москва заложила раньше, в пандемию получили невероятное развитие. Это в том числе площадка для малого и среднего бизнеса, инвестиционный портал, площадка инновационного кластера. Для бизнеса они стали полноценной онлайн-платформой взаимодействия. Что касается правового регулирования, то это фиксация новых взаимоотношений. В пандемию произошли фундаментальные изменения, и мы благодаря активной позиции федерального правительства совместно прорабатываем нормативно-правовые акты уже на уровне страны. Для проработки вопросов нормативного регулирования в Москве внедряются экспериментальные режимы. Дистанционное голосование изначально тоже было экспериментом на уровне Москвы. Сейчас в столице установлен экспериментальный правовой режим в сфере искусственного интеллекта. Москва готова пластично и динамично реагировать на изменения, внедряя перспективные технологии для повышения комфорта горожан», - считает Лысенко. Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности (Ростелеком), обратил внимание на проблему кибербезопасности гостеха. «Многие воспринимают хакеров как преступников, мотивированных исключительно на хищение денег, поэтому кажется – какой интерес у них может быть к гостеху? Однако «тёмная сторона» неоднородна. Помимо "обычного" киберкриминала, существует категория кибервойск, действующих в интересах правительств различных стран. Их цель не монетизация, а получение инструментов политического влияния, и именно они представляют наибольшую угрозу, от которой необходимо защищаться. При этом основной проблемой отрасли остаются кадры – вузы готовят технических специалистов, и нам не хватает управленцев. Обеспечение информационной безопасности – это, в первую очередь, управление рисками», - подчеркнул Ляпунов. Виктор Яковлев, основатель (Leo Agency) о мировых и локальных трендах развития гостеха как рынка. «Гостех – это одна из тех индустрий, где была изменена технология. Технологии появились в разное время. Гостех с точки зрения цифровой зрелости молодая индустрия, которая развивается последние 5-7 лет. Государство само цифровизует услуги и отдаёт их пользователям. В США или Великобритании стартапы цифровизуют госуслуги. Нужно быть быстрее, удобнее. Рынок гостех – это порядка 400 млрд долларов в мире. Тренд №1 – рабочая сила в цифровой форме. Нужно понимать, сколько людей готовы перепрофилироваться. С точки зрения прогноза развития число стартапов увеличится. Граждане хотят максимального количества сервисов. Нельзя недооценивать искусственный интеллект»., - считает Яковлев. Илья Массух, директор (Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ), осветил историю становления гостеха, начиная от сайтов госорганов и заканчивая электоральной демократией. «У нас появились сайты, электронная почта. Каждое ведомство и министерство пытались создать электронные приёмные. В 2008 году все поняли, что просто оцифровывать нельзя, так как это приводит к хаосу. Потом появился портал госуслуг, что дало колоссальный эффект в период пандемии. Тренды: большая персонализация, адаптация государственного механизма к нуждам конкретного человека. Второй момент – безопасность. Нельзя забывать, что цифровая этика пока отсутствует. Этим могут пользоваться злоумышленники.Последний момент – электоральная демократия, к которой мы должны прийти», - уверен он. РАЭК и ТИАР-Центр выпустили исследование, посвященное развитию шеринг-модели в цепях поставок и оценили потенциал предотвращения отходообразования в цепях поставок с помощью пулинга паллет в 486 тыс. тонн отходов ежегодно. Эмиссия СО2 может сократиться на 56%. Авторы провели оценку экологического эффекта внедрения шеринга в B2B на примере пулинга паллет – аренды многооборотной тары. Такой тарой пользуются производители потребительских товаров и розничные сети. Пулеры замещают традиционную модель покупки и одноразового использования паллет, предлагая аренду тары, беря на себя заботу о возврате паллет клиенту после отправки груза, а также ремонтируя и восстанавливая тару. В итоге одна паллета, работающая в пуле, используется до десяти циклов. На РИФе состоялась встреча GR-Клуба РАЭК Встреча клуба стала продолжением «Панельной дискуссии о поддержке IT-индустрии» в г. Иннополисе, где ключевые представители ИТ-отрасли вместе с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным обсуждали вопросы развития Рунета и дополнительные меры поддержки интернет-компаний, работающих в российском сегменте сети Интернет. Модераторами встречи выступили Сергей Кучушев (Baring Vostok) и Сергей Плуготаренко (РАЭК). Во встрече приняли участие представители Avito, Мегафон, Яндекс, Microsoft, Mail.group и других ключевых участников GR-клуба РАЭК. В рамках встречи клуба эксперты отметили, что предлагаемые на сегодняшний день меры поддержки ИТ-сектора не в полной мере затрагивают компании так называемого “Цифрового контура”: поисковые технологии и пользовательские сервисы, облачные услуги, социальные сети и игровые платформы, маркетплейсы, онлайн-кинотеатры, разработку “цифровых решений”, в т.ч. авторский заказ. Кроме того, на встрече подчеркнули, что большинство компаний отечественной интернет-отрасли не соответствуют критериям, установленным положениями закона о “налоговом маневре в ИТ” и не могут претендовать на получение помощи от государства по причине несоответствия критерию “выручки”. При этом в 2020 году произошло сокращение платежеспособного спроса на цифровые услуги и услуги разработки, так как потребители (B2C, B2B) перешли в режим экономии средств и сокращают свои затраты – что привело к резкому уменьшению доходов предприятий “цифрового контура”. Согласно прогнозам аналитиков, этот тренд сохранится как минимум до конца 2020. По итогам встречи участники дискуссии разработали пакет мер и комплекс отраслевых предложений, среди которых: Создание условий для удержания IT-кадров в стране и в отрасли (за счет расширения льгот по социальным взносам на все компании “Цифрового контура”); “Налоговый маневр 2.0” в рамках которого предлагаем снизить ставку НДС до 10% на электронные услуги отечественных компаний; установить НДС в размере 0%, если лицензиатом выступают компании, чьи услуги не облагаются НДС (финансовый и страховой сектор); Информационный обмен и открытые данные: создание условий для верификации юридически значимых данных отечественными компаниями из ГИС "Госуслуги", Минтруда и ФНС посредством направления запроса и получения подтверждения; Стимулирование спроса на авторский заказ (возможность заказчикам учитывать расходы на авторский заказ с повышающим коэффициентом 2); Создание дополнительных условий для развития отечественного сегмента электронной коммерции в стране и уменьшения зависимости от трансграничной торговли: гармонизация законодательства о дистанционной торговле; снижение ставок межбанковского эквайринга и развитие института агентов СБП; введения международного исчерпания права на ТЗ. В настоящий момент в классификаторе видов экономической деятельности отсутствуют ОКВЭД, которые позволили бы однозначным образом отнести компанию к интернет-отрасли (“цифровому контуру”). Создание таких классификаторов позволит увеличить прозрачность в данном сегменте экономики и более эффективно применять адресные меры поддержки. Участники форсайт-сессии разработали и представили “Паспорт цифровой зрелости для компании” Перед участниками форсайт-сессии поставили довольно «гуманитарную» задачу — сформулировать критерии. И неожиданным образом в процессе перешли к платформенному подходу — участники предложили создать технологию для оценки уровня цифровой зрелости бизнеса и вывели два подхода: западный и восточный. Западный подход подразумевает создание алгоритма, который будет непрерывно обучаться и расширять базу критериев. Также при оценке она будет учитывать размер компании и масштаб ее влияния на рынок. Восточный подход предлагает прокладывать дороги там, где люди уже ходят, вместо того чтобы создавать новые тропы, и разработать формулу, сочетая категории, которые пришли нативно. В число критериев вошли: количество IT-специалистов в компании, скорость обмена информацией и принятия решений, цифровая грамотность сотрудников, персонализация взаимоотношений с клиентами, наличие сквозной аналитики и др. Оба подхода будут доработаны и предложены Правительству для формирования официальной дорожной карты выявления цифровой зрелости компаний. Также участники сессии предложили концепцию цифровых HR-паспортов для компаний и специалистов. Подобный сервис не заменит традиционные инструменты для рекрутмента, но поможет бизнесу оптимизировать работу с сотрудниками с точки зрения развития и лояльности, а сотрудникам — выстроить индивидуальную траекторию развития и выбирать работодателя исходя из оценки цифровой зрелости компании в области HR. Онлайн не сразу строился: индекс цифровой зрелости строительных компаний презентовали на РИФ Коммуникационное агентство Salo при аналитической поддержке Кластера “РАЭК / Реклама и маркетинг” опубликовало Индекс цифровой зрелости российского бизнеса SDI360°, который помогает оценить уровень цифровой зрелости компании относительно конкурентов или сравнить отрасли между собой рынок строительных компаний. Исследование демонстрирует, что рынок торговли стройматериалами уже давно перешёл в онлайн. Среднее значение индекса по отрасли = 172 балла из 360, а у победителя рейтинга он выше 300 баллов, это очень высокий результат. У DIY-магазинов доля продаж через интернет составила 9% в 2019 году, а у лидеров рейтинга – 40-50%, и эта доля каждый год растёт. Сайты почти всех компаний являются функциональными интернет-магазинами, у многих есть собственные мобильные приложения. В топ-10 вошли как гиганты отрасли (Leroy Merlin, Петрович), так и средние по выручке региональные игроки (Вимос, Бигам). В заверщении конференции директор Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко и генеральный директор Нетологии Максим Спиридонов ответили на вопросы Виктора Саксона о том, к чьей зоне ответственности относятся кадры для цифровой экономики - государства, бизнеса, вузов или технологичных образовательных платформ. Победители конкурса IP&IT LAW 2020 Двадцать первого сентября на РИФ in the City состоялась долгожданная церемония награждения победителей V Всероссийского молодежного конкурса работ по праву информационных технологий и интеллектуальной собственности (IP&IT LAW 2020). Меморандум о социальной рекламе в интернете В рамках Российского интернет-форума прошло выездное заседание координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям, работающего на базе Общественной палаты РФ «Социальная ответственность бизнеса в интернете: взаимодействие интернет-площадок и социальных проектов». «Всё больше обманутых пользователей»: как бороться с мошенничеством в сфере e-commerce? По статистике, в первом полугодии 2020-го российские потребители совершили в три раза больше сделок в сети, чем в прошлые годы. На только что завершившейся секции РИФа "Интернет-торговля – область доверия?" представители бизнеса и государства в живом диалоге обсудили проблемы мошенничества в отрасли e-commerce в России и за рубежом. Сергей Гребенников, директор РОЦИТ, отметил, что проблема использования теневых сайтов и мошеннических ресурсов актуальна как никогда прежде «Все больше и больше обманутых пользователей, запросы от них поступают на нашу горячую линию», - сказал он. 