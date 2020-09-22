«Идет на пользу»: глава Космических сил США оценил сотрудничество с Россией

Сотрудничество Москвы и Вашингтона в мирном освоении космоса идет на пользу США и должно продолжаться. Об этом заявил глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд.

Он отметил, что две страны имеют длительную историю партнерства, сотрудничество в гражданском секторе было значительным даже во времена холодной войны.

«Я думаю, что всегда было прочное сотрудничество России и NASA. Я считаю, что оно идет на пользу нашей стране и должно продолжаться», - сказал он в ходе видеосеминара Института аэрокосмических исследований Митчелла глава Космического командования ВВС США.

Он также добавил, что необходимо договариваться о гражданском использовании космоса, даже если есть сферы, по которым две стороны испытывают разногласия, уточняют «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за создание обязывающего для всех космических держав соглашения, которое предполагает запрет на милитаризацию космоса.