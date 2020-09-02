Как в фильме-катастрофе: момент падения трех башенных кранов на стройке в Тюмени попал на видео

В Тюмени сильный ветер стал причиной падения сразу трех строительных кранов с рабочими внутри. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как раскачиваются башни. Мощный порыв сначала валит одну из них, а после падают остальные. Первый рухнул на дорогу, другие - на недостроенный дом.

Прибывшие на место спасатели и врачи извлекли из кабин двоих пострадавших. Один находится на операции из-за повреждения внутренних органов, другой в тяжелом состоянии в реанимации, у него черепно-мозговая и травма грудной клетки, передает TyumenTimes.