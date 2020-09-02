Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Как в фильме-катастрофе: момент падения трех башенных кранов на стройке в Тюмени попал на видео

Ирина Егорова
22:15 02.09.2020
Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: real_tmn Вконтакте

В Тюмени сильный ветер стал причиной падения сразу трех строительных кранов с рабочими внутри. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как раскачиваются башни. Мощный порыв сначала валит одну из них, а после падают остальные. Первый рухнул на дорогу, другие - на недостроенный дом.

Прибывшие на место спасатели и врачи извлекли из кабин двоих пострадавших. Один находится на операции из-за повреждения внутренних органов, другой в тяжелом состоянии в реанимации, у него черепно-мозговая и травма грудной клетки, передает TyumenTimes

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
02:02 В стране и мире
В ряде регионов России ожидаются заморозки уже в ближайшие дни
01:21 Эксклюзив
Видео
Российские водолазы в Севастополе установили рекорд на конкурсе АрМИ-2020 «Глубина»
23:44 В стране и мире
Видео
На месте тушения пожаров в Ростовской области найдены тела двух человек
22:15 В стране и мире
Видео
Как в фильме-катастрофе: момент падения трех башенных кранов на стройке в Тюмени попал на видео
21:25 В стране и мире
Видео
Турция может выдать разрешение на испытания российской вакцины от COVID-19
Популярное
Популярное
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Видео
На «Армии-2020» прошел исторический пролет самолетов Як-152 и Як-52: кадры из кабины пилота
Ефремов «вынес» себе приговор
Видео
Как в фильме-катастрофе: момент падения трех башенных кранов на стройке в Тюмени попал на видео
Доктор Мясников раскрыл связь между смартфонами и опухолью мозга
Астероид размером с высотный дом пролетит около Земли 1 сентября
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.