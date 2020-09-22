Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства РФ. Документ учитывает закрепленные в Конституции изменения, заявил председатель комитета думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроектом определяется статус правительства, а также организационно-правовые основы его формирования и деятельности. В проекте закона закрепляется новая процедура формирования кабинета министров. Согласно ей, члены правительства назначаются президентом после их утверждения Госдумой.

Кроме того, уточняется, что президент России будет осуществлять общее руководство кабмином: он сможет освобождать от должности министров и премьера без роспуска кабмина. Отставка членов правительства также будет приниматься или отклоняться главой государства. Председатель правительства, согласно документу, будет нести персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на кабмин полномочий.

Законопроект внесен в думу в рамках пакета законопроектов, направленных на реализацию поправок в Конституцию. По словам Крашенинникова, они будут рассматриваться Госдумой в осеннюю сессию.