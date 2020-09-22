«Стоит избегать диеты»: в Минздраве рассказали, как надо правильно питаться

Питаться необходимо часто, но небольшими порциями, а в рационе обязательно должны быть супы. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

«По поводу питания, думаю, что стоит избегать слова «диета». Это должно быть сбалансированное питание. Есть несколько, что ли, советов таких общих для всех», - уточнила она, передает РИА Новости.

По ее мнению, употребляя суп, нельзя сильно поправиться, в нем есть овощи и мясо.

Ранее китайский ученый Чжан Чунжунь развеял миф о правильном питании. По его мнению, ежедневное поедание яблок не настолько полезно, насколько принято считать.