Путин внес пакет законопроектов во исполнение поправок к Конституции РФ

Российский лидер Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов во исполнение поправок к Конституции. Об этом сообщил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Так, среди законопроектов есть следующие проекты: проект федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации», проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» и проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Также внесены проекты федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 16 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» и статьи 12 и 17 Федерального закона «О внешней разведке».

Крашенинников также сообщил, что «внесенные законопроекты были подготовлены при участии сопредседателей рабочей группы по поправкам в конституцию», говорится на сайте Госдумы РФ.

Данные законопроекты будут рассматриваться в Государственной думе в осеннюю сессию.