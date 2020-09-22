В NASA презентовали план возвращения на Луну

В NASA представили график космических полетов в рамках реализации программы возвращения США на Луну Artemis. Согласно плана, первый беспилотный полет должен состоялся в 2021 году. Об этом журналистов известил руководитель ведомства Джим Брайденстайн.

В NASA рассчитывают, что полет космического корабля Orion, условно названный «Artemis-1», займет около месяца. Люди к спутнику Земли отправятся лишь в 2023 году, в рамках миссии «Artemis-2».

Полноценное возвращение человека на Луну должно состояться не ранее 2024 года, добавили в ведомстве. Тогда же будет реализован и заключительный этап плана под названием «Artemis-3».

Каким образом и в каком месте астронавты будут прилуняться - пока не известно. В NASA рассматривают несколько вариантов, пишут РИА Новости.

Как сообщил Брайденстайн, на разработку системы посадки на Луну требуется 3,2 миллиарда долларов. Он отметил, что деньги нужны до конца этого года, в противном случае весь план по возвращению США на Луну может оказаться под угрозой.