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В NASA презентовали план возвращения на Луну

Ян Брацкий
02:00 22.09.2020
В последующие четыре года на Луну будут отправлены три миссии, последняя должна завершиться высадкой человека на ее поверхность.
В NASA презентовали план возвращения на Луну
© Фото: Rana Sajid Hussain, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В NASA представили график космических полетов в рамках реализации программы возвращения США на Луну Artemis. Согласно плана, первый беспилотный полет должен состоялся в 2021 году. Об этом журналистов известил руководитель ведомства Джим Брайденстайн.

В NASA рассчитывают, что полет космического корабля Orion, условно названный «Artemis-1», займет около месяца. Люди к спутнику Земли отправятся лишь в 2023 году, в рамках миссии «Artemis-2».

Полноценное возвращение человека на Луну должно состояться не ранее 2024 года, добавили в ведомстве. Тогда же будет реализован и заключительный этап плана под названием «Artemis-3».

Каким образом и в каком месте астронавты будут прилуняться - пока не известно. В NASA рассматривают несколько вариантов, пишут РИА Новости.

Как сообщил Брайденстайн, на разработку системы посадки на Луну требуется 3,2 миллиарда долларов. Он отметил, что деньги нужны до конца этого года, в противном случае весь план по возвращению США на Луну может оказаться под угрозой.

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