Путин призвал создать «зеленые коридоры» для мировой торговли

Российский лидер Владимир Путин заявил, что предложение РФ ввести «зеленые коридоры» для мировой торговли без торговых войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуально. Об этом президент рассказал во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых «зеленых коридоров» прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией», - подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ заявил, что расчистка от санкций может стать подспорьем для восстановления экономики и сокращения безработицы.