В стране и мире Путин заявил, что СБ ООН должен полнее учитывать интересы всех стран Виктория Ивашечкина По мнению президента РФ, мир с каждым годом становится все более многомерным. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Российский президент Владимир Путин во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен полнее учитывать интересы всех стран. Также, по словам лидера РФ, мир становится с каждым годом более многомерным и многополярным. «Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств. Но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления», - сказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Путин считает, что ООН не должна костенеть, а должна адаптироваться к реалиям. Также, по его словам, прошедшие десятилетия подтвердили, что ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует