Путин обозначил позицию России в вопросе запрета милитаризации космоса

Российская Федерация выступает за создание обязывающего для всех космических держав соглашения, которое предполагает запрет на милитаризацию космоса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса», - сказал президент.

Речь президента на юбилейной сессии Генассамблеи ООН затронула все наиболее важные вопросы мировой повестки, в том числе восстановление экономики после пандемии коронавируса. Путин подчеркнул, что Россия открыта и настроена на партнерство с другими странами для борьбы с пандемией коронавируса, и предлагает провести онлайн-конференцию по вакцинам.