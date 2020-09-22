Путин обозначил позицию России в вопросе запрета милитаризации космоса
Как отметил президент РФ в ходе своего выступления в ООН, Россия выступает за юридически обязывающее соглашение всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса.
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Российская Федерация выступает за создание обязывающего для всех космических держав соглашения, которое предполагает запрет на милитаризацию космоса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
«Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса», - сказал президент.
Речь президента на юбилейной сессии Генассамблеи ООН затронула все наиболее важные вопросы мировой повестки, в том числе восстановление экономики после пандемии коронавируса. Путин подчеркнул, что Россия открыта и настроена на партнерство с другими странами для борьбы с пандемией коронавируса, и предлагает провести онлайн-конференцию по вакцинам.