Путин призвал США к взаимному сдерживанию в развитии ракетных систем

Президент России Владимир Путин затронул вопрос развития ракетных систем в ходе своего выступления на Генассамблее ООН. Глава государства призвал Соединенные Штаты ко взаимному сдерживанию в этой сфере.

«Россия призывает США к взаимному сдерживанию в развитии ракетных систем», - сказал президент.

Выступление главы России состоялось на юбилейной 75-й Генеральной ассамблее ООН. В своей речи президент затронул наиболее важные вопросы мировой повестки. Его выступление коснулось и пандемии коронавируса. Президент подчеркнул, что осознать масштабы влияния COVID-19 на мировую экономику пока не представляется возможным.

Также глава России призвал страны мира провести онлайн-конференцию по вакцинам. Путин отметил, что Россия абсолютно открыта и настроена на партнерство с другими странами для борьбы с пандемией коронавируса.