Путин предложил провести онлайн-конференцию по вакцинам для борьбы с коронавирусом
Глава государства также отметил, что Россия готова бесплатно предоставить разработанную вакцину сотрудникам ООН.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Путин предложил провести онлайн-конференцию по вакцинам для борьбы с коронавирусом
Глава государства также отметил, что Россия готова бесплатно предоставить разработанную вакцину сотрудникам ООН.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
В ДPУГИХ CMИ
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