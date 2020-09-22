Путин: для восстановления экономики после пандемии потребуются нестандартные решения

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил эффект, который произвела пандемия коронавируса на мировую экономику. Глава государства в ходе своего выступления в ООН отметил, что пандемия затронула миллионы людей и стала принципиально новым вызовом.

«Оценить масштабы шока из-за коронавируса пока невозможно, восстанавливать глобальную экономику предстоит еще долго… Для восстановления экономики после пандемии потребуются новые нестандартные решения», - подчеркнул президент.

Выступление Путина состоялось в ходе юбилейной 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В своей речи президент затронул важнейшие вопросы мировой повестки, включая вопрос о запрете милитаризации космоса и развитии ракетных вооружений.