Путин: для восстановления экономики после пандемии потребуются нестандартные решения
Президент России подчеркнул, что сейчас невозможно оценить масштабы шока, который пережила мировая экономика из-за пандемии коронавируса.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил эффект, который произвела пандемия коронавируса на мировую экономику. Глава государства в ходе своего выступления в ООН отметил, что пандемия затронула миллионы людей и стала принципиально новым вызовом.
«Оценить масштабы шока из-за коронавируса пока невозможно, восстанавливать глобальную экономику предстоит еще долго… Для восстановления экономики после пандемии потребуются новые нестандартные решения», - подчеркнул президент.
Выступление Путина состоялось в ходе юбилейной 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В своей речи президент затронул важнейшие вопросы мировой повестки, включая вопрос о запрете милитаризации космоса и развитии ракетных вооружений.