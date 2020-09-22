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Путин: для восстановления экономики после пандемии потребуются нестандартные решения

Вадим Синицын
19:09 22.09.2020
Президент России подчеркнул, что сейчас невозможно оценить масштабы шока, который пережила мировая экономика из-за пандемии коронавируса.
Путин: для восстановления экономики после пандемии потребуются нестандартные решения
© Фото: ТРК "Звезда"

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил эффект, который произвела пандемия коронавируса на мировую экономику. Глава государства в ходе своего выступления в ООН отметил, что пандемия затронула миллионы людей и стала принципиально новым вызовом.

«Оценить масштабы шока из-за коронавируса пока невозможно, восстанавливать глобальную экономику предстоит еще долго… Для восстановления экономики после пандемии потребуются новые нестандартные решения», - подчеркнул президент.

Выступление Путина состоялось в ходе юбилейной 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В своей речи президент затронул важнейшие вопросы мировой повестки, включая вопрос о запрете милитаризации космоса и развитии ракетных вооружений.

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