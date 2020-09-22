Путин: значимость 75-летия разгрома нацизма и создание ООН невозможно переоценить
Глава государства отметил, что ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир.
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Президент России Владимир Путин заявил, что значимость 75-летия разгрома нацизма и создание ООН невозможно переоценить. В юбилей организации он назвал ее главным источником международного права.
Глава государства также отметил, что прошедшие десятилетия подтвердили, что ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир.