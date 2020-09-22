Четверо в тяжелом состоянии: в ДТП под Хабаровском пострадали все пассажиры автобуса

Крупная авария с пассажирским автобусом произошла в Хабаровском крае. В результате нее, как сообщалось ранее, опрокинулось транспортное средство.

Позже стало известно, что травмы получили все 45 человек, находившихся в салоне, в том числе один годовалый ребенок.

По предварительным данным, 15 пассажиров были госпитализированы в ближайшее медучреждение. Из них четверо, по данным регионального минздрава, находятся в тяжелом состоянии.

Судя по кадрам, которые публикуют очевидцы, автобус отбросило в кювет на несколько метров от дороги. К месту аварии прибыли два вертолета центра медицины катастроф. Пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницу Хабаровска, остальным оказали помощь в местной больнице.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, на скорости выехав на обочину. Пассажиры сообщили, что автобус мчался на довольно большой скорости и не успел затормозить на повороте.