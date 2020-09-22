Убийца Леннона впервые извинился перед Йоко Оно

Убийца участника группы Beatles Джона Леннона Марк Чепмен впервые извинился за свой поступок перед вдовой музыканта Йоко Оно. Заявление он сделал в августе перед комиссией по условно-досрочному освобождению.

Чепмен, которому сейчас 65 лет, заявил, что застрелил Леннона «ради славы» и это был «чрезвычайно эгоистичный поступок». Он также считает, что заслужил смертную казнь.

«Мне очень жаль, что я причинил ей (Йоко Оно. - Прим. ред.) боль. Я все время думаю об этом», - цитирует Чепмена Daily Mirror.

Преступник пять раз выстрелил в спину Леннону 8 декабря 1980 года у дома музыканта в Нью-Йорке, куда последний возвращался со студии Hit Factory вместе с Йоко Оно. В Леннона попали четыре пули, он скончался на месте от кровопотери. Прибывшие на вызов полицейские застали Чепмена за чтением книги рядом с местом преступления.

Мужчину приговорили к пожизненному сроку с правом на досрочное освобождение через 20 лет. В 2020 году ему отказали в выходе на свободу в 11-й раз. Следующее прошение Чепмен сможет подать в августе 2022 года.