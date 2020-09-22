В стране и мире Коронавирус Глава Евросовета перенес саммит ЕС Виктория Ивашечкина Мероприятие должно было состояться 24-25 сентября. © Фото: Xinhua, Globallookpress Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение перенести запланированный на 24-25 сентября саммит ЕС на 1-2 октября. Причиной стало подозрение на возможное заражение коронавирусом. Об этом сообщил представитель Мишеля Баренд Лейтс. «Сегодня главе Евросовета стало известно, что сотрудник службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный результат теста на коронавирус», - отметил представитель главы Евросовета, передает ТАСС. Он также подчеркнул, что, соблюдая бельгийские правила, Мишель с сегодняшнего дня находится на карантине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует