Глава Евросовета перенес саммит ЕС
Мероприятие должно было состояться 24-25 сентября.
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Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение перенести запланированный на 24-25 сентября саммит ЕС на 1-2 октября. Причиной стало подозрение на возможное заражение коронавирусом. Об этом сообщил представитель Мишеля Баренд Лейтс.
«Сегодня главе Евросовета стало известно, что сотрудник службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный результат теста на коронавирус», - отметил представитель главы Евросовета, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что, соблюдая бельгийские правила, Мишель с сегодняшнего дня находится на карантине.