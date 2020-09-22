В центре Гамалеи озвучили сроки окончания циркуляции COVID-19 в России

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что к ноябрю текущего года планируется производить пять-шесть миллионов доз вакцины от коронавируса.

По его мнению, в течение 9-12 месяцев получится провакцинировать большую часть населения страны. Именно такой уровень вакцинации позволит остановить распространение заболевания.

Гинцбург также отметил, что основной задачей сейчас является масштабирование производства вакцины, которая была разработана Минобороны РФ совместно с НИЦ имени Гамалеи. Об этом он рассказал во время круглого стола «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества». Гинцбург уточнил, что трансфер технологий идет минимум на три-четыре площадки.

«Как мы понимаем, это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать наше население, чтобы достичь уровня вакцинации порядка 70-80%», - отметил Гинцбург.

По его мнению, это позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию возбудителя.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России планируют производить 80 миллионов доз вакцины от коронавируса в год.