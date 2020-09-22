Вылетевший из Екатеринбурга лайнер столкнулся с птицами

В Екатеринбурге идет проверка по факту столкновения самолета с птицами при вылете из аэропорта Кольцово. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 22 сентября на высоте 100 метров. Лайнер «Аэрофлота» совершал рейс из Екатеринбурга в Москву. При взлете произошло столкновение с птицами, но, несмотря на это, пилот воздушного судна решил продолжить полет до аэропорта Шереметьево. На борту находились 69 пассажиров и пять членов экипажа, добавили в надзорном ведомстве.

В августе прошлого года из-за столкновения с птицами в Подмосковье аварийно приземлился самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь. Столкновение привело к отказу обоих двигателей. Пилотам удалось посадить воздушное судно с 227 пассажирами и семью членами экипажа на борту в кукурузном поле, никто не погиб.