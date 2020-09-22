Медики спрогнозировали «апокалиптическую осень» в США

В США медики спрогнозировали в стране «апокалиптическую осень» из-за усиления пандемии коронавирусной инфекции.

По мнению специалистов, это в первую очередь связано с игнорированием людьми масок и открытием учебных заведений, передает CNN.

«С сожалением вынужден говорить, что нас может ждать апокалиптическая осень», - сообщил доктор Питер Хотез, декан кафедры тропической медицины Университета Бэйлор.

По его словам, печальный прогноз связан с тем, что вновь открываются «школы и колледжи в местах с большим числом случаев» заболевания. Также он обвинил в бездействии американские федеральные власти, которые «не говорят людям носить маски и соблюдать другие предосторожности».

Аналогичного мнения придерживается и Джоанна Мараззо, директор отделения инфекционных заболеваний Университета Алабамы.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявили более 52 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии медики выявили в Штатах более 6,8 миллиона случаев заражения COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции производства США, которая в настоящее время проходит клинические испытания, может быть готова к октябрю.