Стали известны подробности смертельного ДТП с участием актера Дмитрия Жулина

В момент смертельного ДТП под Владимиром в машине российского актера Дмитрия Жулина находилась его мать.



Уточняется, что женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Напомним, авария произошла утром в понедельник, 21 сентября, на 61-м километре автодороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума. Водитель внедорожника не уступил дорогу маршрутному автобусу и врезался в него. В результате столкновения российский актер скончался на месте.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Дмитрий Жулин наиболее известен зрителям благодаря ролям в сериалах «Александровский сад», «Маршрут», «Три дня в Одессе» и «Охота на Берию».